Ураган "Харви" повредил в Техасе тринадцать объектов с токсичными отходами

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Агентство по защите окружающей среды США (EPA) сообщило, что 13 объектов с высокотоксичными отходами были затоплены или повреждены в американском штате Техас из-за урагана "Харви".

Как передает Report, об этом сoобщает агентство Рейтер.

По данным агентства, к настоящему моменту не удалось полностью оценить влияние этих повреждений на окружающую среду региона. О разрушениях на опасных объектах в EPA узнали при помощи снимков с воздуха. Пока удалось осмотреть только два из 13 объектов. Ни один из этих двух объектов не нуждается в экстренных мерах. Остальные 11 объектов будут проинспектированы, когда сойдет паводок.

"Команды сейчас находятся на месте, чтобы определить возможный ущерб (другим 11) объектам, как только сойдет паводок и сотрудники смогут безопасно попасть на объекты", — цитирует Рейтер заявление EPA.