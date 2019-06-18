Умерла старейшая жительница Европы

Старейшая жительница Европы Джузеппа Робуччи скончалась во вторник на 117-м году жизни на юге Италии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам мэр ее родного города Поджо-Империале (область Апулия) Альфонсо Д`Алоизио.

"Конечно, мы сожалеем о кончине бабушки Пеппы, мы всегда гордились, что она была нашей землячкой", - сказал градоначальник.

Робуччи родилась 20 марта 1903 года и пережила обе мировых войны. Всю свою жизнь она была хозяйкой бара в родном городе. У нее было пятеро детей, девять внуков и 16 правнуков. Жители Поджо-Империале, которые обычно называли ее ласково "бабушка Пеппа", в 2012 году присвоили ей звание почетного мэра.