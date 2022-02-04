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Умер мексиканский бизнесмен из списка Forbes

Умер мексиканский бизнесмен из списка Forbes Мексиканский промышленник и крупный предприниматель Альберто Байерес скончался в возрасте 90 лет.
Другие страны
4 февраля 2022 г. 08:27
Умер мексиканский бизнесмен из списка Forbes
Альберто Байерес

Мексиканский промышленник и крупный предприниматель Альберто Байерес скончался в возрасте 90 лет.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

"Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Альберто Байереса, выдающегося мексиканского предпринимателя, семье и друзьям", - написал министр в своем блоге в Twitter.

Байерес возглавлял группу компаний Grupo Bal, которую унаследовал от отца в возрасте 28 лет. В составе группы крупнейший мировой производитель серебра Fresnillo, горнодобывающая Industrias Peñoles, страховой, пенсионный, медицинский, сельскохозяйственный и торговый бизнес.

Журнал Forbes в 2022 году оценил состояние его семьи в 8,6 миллиарда долларов.

Сам предприниматель в интервью рассказывал, что наибольшее удовлетворение в жизни получал от работы на посту председателя правления Автономного технологического института Мексики ITAM.

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Версия на английском языке Mexican billionaire from Forbes list dies at 90

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