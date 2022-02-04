Умер мексиканский бизнесмен из списка Forbes

Мексиканский промышленник и крупный предприниматель Альберто Байерес скончался в возрасте 90 лет.

Мексиканский промышленник и крупный предприниматель Альберто Байерес скончался в возрасте 90 лет.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард.

"Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Альберто Байереса, выдающегося мексиканского предпринимателя, семье и друзьям", - написал министр в своем блоге в Twitter .

Байерес возглавлял группу компаний Grupo Bal, которую унаследовал от отца в возрасте 28 лет. В составе группы крупнейший мировой производитель серебра Fresnillo, горнодобывающая Industrias Peñoles, страховой, пенсионный, медицинский, сельскохозяйственный и торговый бизнес.

Журнал Forbes в 2022 году оценил состояние его семьи в 8,6 миллиарда долларов.

Сам предприниматель в интервью рассказывал, что наибольшее удовлетворение в жизни получал от работы на посту председателя правления Автономного технологического института Мексики ITAM.