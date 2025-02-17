Украинский аналитик: Опыт Азербайджана является для нас примером

Инициативы президента США Дональда Трампа для завершения войны в Украине являются лишь толчком для начала переговорного процесса.

Инициативы президента США Дональда Трампа для завершения войны в Украине являются лишь толчком для начала переговорного процесса.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщила украинский аналитик Светлана Кушнир.

"Нужно помнить, что Трамп - личность, пришедшая (в политику - ред.) из сферы крупного корпоративного бизнеса. Надо признать, что Украина не сможет сохранить свои нынешние позиции без помощи США. Если Украина готова самостоятельно признать территории, оккупированные правящей российской армией, мы, украинцы, не согласимся с этим", - подчеркнула аналитик.

С.Кушнир отметила, что украинцы готовы к длительным переговорам для недопущения территориальных потерь: "Считаю, что в этом отношении для нас примером является опыт Азербайджана, который на протяжении многих лет накапливал силовые ресурсы и повышал уровень военного и экономического секторов. Этим опытом нужно воспользоваться. Прогрессивный опыт Азербайджана будет полезен для Украины. Методология, тактика и стратегия без внешнего вмешательства помогут Украине развиваться в данный период.

Война, которая идет в Украине 11 лет, - это самое ужасное, что могли допустить политики со всего мира, особенно те, кто допустил такой страшный конфликт в Европе после войны на Балканском полуострове 1991 года. Это коллективная ответственность, и мир коллективно решит, что делать дальше", - добавила эксперт.