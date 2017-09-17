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    Украинец вызвал полицию из-за того, что кассир заговорила с ним по-русски

    Мужчина посчитал, что кассир нарушила законы Украины

    Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ На Украине в гипермаркете кассир ответила покупателю, который говорил с ней на украинском языке, что не понимает его. Она стала разговаривать с ним по-русски.

    Как передает Report, об этом инциденте покупатель сообщил в социальных сетях.

    Мужчина посчитал, что кассир нарушила законы Украины.

    "Она нагло говорит, что "а я не понимаю украинский. И вообще я русская". Я прошу позвать администратора и книгу жалоб", - сказал он.

    Покупателю не дали книгу жалоб, после чего он решил вызвать полицию.

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