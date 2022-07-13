Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

Власти Украины приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР. Причиной стало признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Власти Украины приняли решение разорвать дипломатические отношения с КНДР. Причиной стало признание так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как передает Report со ссылкой на спикера МИД Украины Олега Николенко, об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В заявлении подчеркивается, что Украина рассматривает признание КНДР так называемых "ДНР" и "ЛНР" попыткой подорвать суверенитет и независимость Украины со стороны Пхеньяна.

"Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганской областях ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", - отмечают в ведомстве.

При этом отмечается, что в ответ на такое решение со стороны Пхеньяна Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с КНДР.