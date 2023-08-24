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Украина разорвала еще три соглашения с РФ и СНГ

Украина разорвала еще три соглашения с РФ и СНГ Верховная рада денонсировала еще два соглашения с Россией и одно с СНГ.
Другие страны
24 августа 2023 г. 16:37
Украина разорвала еще три соглашения с РФ и СНГ

Верховная рада денонсировала еще два соглашения с Россией и одно с СНГ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его данным, депутаты проголосовали за разрыв соглашения с РФ о реадмиссии, соглашения о сотрудничестве в области предупреждения распространения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), а также за выход из Соглашения о сотрудничестве государств СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Беларусью, а также в рамках сотрудничества стран СНГ.

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