Украина расторгла меморандум с Ираном о безвизовом режиме для дипломатов

Украина расторгла меморандум с Ираном о безвизовом режиме для дипломатов Кабинет министров Украины разорвал меморандум с Ираном о взаимопонимании по вопросам безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами.
20 августа 2025 г. 23:37
Кабинет министров Украины разорвал меморандум с Ираном о взаимопонимании по вопросам безвизовых поездок граждан с дипломатическими и служебными паспортами.

Как предает Report, об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Прекращено действие меморандума о взаимопонимании между правительством Украины и правительством Исламской Республики Иран по безвизовым поездкам граждан с дипломатическими и служебными паспортами, заключенного 15 марта 1993 года в Киеве", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что в ноябре 2024 года Киев также прекратил действие соглашения с Тегераном о воздушном сообщении от 1993 года. Украина обвиняет Иран в том, что он оказывает помощь России в конфликте.

Версия на азербайджанском языке Ukrayna İranla daha bir memorandumu ləğv edib

