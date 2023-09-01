Украина прорвала оборону РФ на юге и расширила контрнаступление

Пробив сложную линию российской обороны вокруг села Работино, украинские войска пытаются сделать следующий шаг в своем контрнаступлении, ведя ожесточенные бои в нескольких километрах дальше на восток.

Пробив сложную линию российской обороны вокруг села Работино, украинские войска пытаются сделать следующий шаг в своем контрнаступлении, ведя ожесточенные бои в нескольких километрах дальше на восток.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает The New York Times.

"ВСУ достигли небольших, но значительных успехов на Запорожском направлении, и пытаются воспользовавшись им добиться более широкого прорыва и выхода на так называемый сухопутный коридор между Россией и Крымом", - говорится в публикации.