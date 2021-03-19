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Украина может обязать въезжающих в страну предоставлять ПЦР-тест на COVID-19

Украина может обязать въезжающих в страну предоставлять ПЦР-тест на COVID-19 На ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен
Другие страны
19 марта 2021 г. 13:14
Украина может обязать въезжающих в страну предоставлять ПЦР-тест на COVID-19

Правительство Украины в ближайшее время может принять решение, которым обяжет всех иностранцев, въезжающих в страну, предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирус. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня с трибуны парламента заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Относительно справки о негативном результате теста ПЦР. Министерством здравоохранения уже вынесены на рассмотрение правительства изменения к постановлению, которые это предусматривают. Уверен, что на ближайшем заседании правительства этот вопрос будет рассмотрен, и все граждане других стран, которые въезжают на Украину, независимо от уровня заболеваемости в их странах, должны будут предоставить справку о том, что не более чем за 48 часов до того, как они въехали, они сделали тест ПЦР, и этот тест негативный", - сообщил министр.

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