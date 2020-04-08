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Ухань оживает после снятия карантина - ВИДЕО

Ухань оживает после карантина - ВИДЕО

Китайский город Ухань, который стал эпицентром коронавируса и откуда инфекция распространилась на весь мир, снял ограничения на выезд, дав возможность тысячам застрявшим в нем вернуться домой, сообщает Report cо ссылкой на The Global Times.

Отмечается, что возможность въезжать в город появилась еще раньше, а вот выезд стал возможен лишь сегодня.

Карантинный режим продлился 76 дней. 

Возобновляет работу железнодорожный и авиа транспорт - открыты все направления кроме Пекина.

По предварительным оценкам из Ухани только сегодня поездом выедут 55 тыс. людей, самолетом - около 10 тыс.

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