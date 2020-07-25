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Ученые нашли натуральное средство борьбы с коронавирусом

Ученые нашли натуральное средство борьбы с коронавирусом Гепарин, входящий в состав морских водорослей, блокирует новый коронавирус лучше, чем ремдесивир - главный препарат от COVID-19 применяемый в США
Другие страны
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25 июля 2020 г. 08:41
Ученые нашли натуральное средство борьбы с коронавирусом

Гепарин, входящий в состав морских водорослей, блокирует новый коронавирус лучше, чем ремдесивир - главный препарат от COVID-19 применяемый в США.

Как передает Report, к такому выводу пришли американские и корейские ученые, результаты их исследований опубликованы в издании Cell Discovery.

Специалисты решили протестировать на новом коронавирусе подход, уже испробованный для нейтрализации вирусов денге, зика и гриппа А. Он заключается в том, что к вирусу до его попадания в человеческую клетку отправляется молекула-приманка аналогичной формы, в результате чего тот связывается с ней и естественным образом разрушается без возможности репликации.

Выяснилось, что гепарин, содержащийся в водорослях, наилучшим образом способен бороться с вирусом.

Ученые полагают, что вещества из водорослей могут стать основой для создания антивирусного назального спрея, который поможет лечить болезнь на ранних стадиях или даже предотвращать заражение.

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Версия на английском языке Scientists discover natural remedy to fight Covid-19
Версия на азербайджанском языке Alimlər koronavirusla mübarizənin təbii vasitəsini tapdılar
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