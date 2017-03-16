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    У восточного побережья США заметили российский корабль-разведчик

    Судно находилось приблизительно в 37 километрах от американской базы подводных лодок

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" замечен у восточного побережья США.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал FoxNews со ссылкой на источники в командовании американских ВМС.

    Судно, согласно поступающей информации, находилось приблизительно в 37 километрах к юго-востоку от американской базы подводных лодок в штате Джорджия.

    "Виктор Леонов", как заявили источники, в территориальные воды США, начинающиеся в 22,2 километра от побережья, не заходил.

    Корабль, как отмечается, вернулся к восточному побережью после остановки на прошлой неделе в порту Гаваны для пополнения запасов воды, еды и топлива.

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