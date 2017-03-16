У восточного побережья США заметили российский корабль-разведчик

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Разведывательный корабль ВМФ России "Виктор Леонов" замечен у восточного побережья США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал FoxNews со ссылкой на источники в командовании американских ВМС.

Судно, согласно поступающей информации, находилось приблизительно в 37 километрах к юго-востоку от американской базы подводных лодок в штате Джорджия.

"Виктор Леонов", как заявили источники, в территориальные воды США, начинающиеся в 22,2 километра от побережья, не заходил.

Корабль, как отмечается, вернулся к восточному побережью после остановки на прошлой неделе в порту Гаваны для пополнения запасов воды, еды и топлива.