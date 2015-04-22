 Наверх
    Закрыть фоторежим

    У США нет информации о российском ядерном оружии в Крыму

    Замгоссекретаря США: Мы не видим никаких свидетельств того, что Россия переместила в Крым ядерные вооружения

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ США не подтверждают информацию о том, что Россия разместила в Крыму ядерное оружие. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Соответствующее заявление сделала замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Готтемюллер.

    "Факт заключается в том, что мы не видим никаких свидетельств того, что Россия переместила в Крым ядерные вооружения", - заявила она.

    Ранее стало известно, что США выразили обеспокоенность в связи с возможным размещением российского ядерного оружия в Крыму.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi