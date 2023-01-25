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У берегов Японии пропали 18 членов экипажа тонущего судна

У берегов Японии пропали 18 членов экипажа тонущего судна По меньшей мере 18 членов экипажа китайского грузового судна, терпящего бедствие у берегов Японии, пропали и, предположительно, дрейфуют на спасательных шлюпках.
Другие страны
25 января 2023 г. 05:01
У берегов Японии пропали 18 членов экипажа тонущего судна

По меньшей мере 18 членов экипажа китайского грузового судна, терпящего бедствие у берегов Японии, пропали и, предположительно, дрейфуют на спасательных шлюпках.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По информации береговой охраны, спасены пока лишь четыре члена команды. Всего на борту было, по предварительным данным, 22 человека, среди которых граждане Китая и Мьянмы.

Грузовое судно, зарегистрированное в Гонконге, подало сигнал бедствия, находясь в районе необитаемых островов Дандзё (префектура Нагасаки). Судно накренилось и тонет. К месту бедствия направлены несколько патрульных катеров береговой охраны. Помощь также оказал экипаж танкера, находившегося поблизости.

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