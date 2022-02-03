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У берегов Нигерии произошел взрыв на нефтедобывающем судне

У берегов Нигерии произошел взрыв на нефтедобывающем судне Пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне Trinity Spirit у берегов Нигерии.
Другие страны
3 февраля 2022 г. 13:16
У берегов Нигерии произошел взрыв на нефтедобывающем судне

Пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне Trinity Spirit у берегов Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление компании.

Согласно данным, судно принадлежит нигерийской компании Shebah E&P.

Взрыв произошел утром в четверг, после чего пожар охватил нефтедобывающий объект у терминала Укпокити.

"Сообщаем о печальном инциденте - пожаре, охватившем наш нефтедобывающий объект в море Trinity Spirit, расположенный у терминала Укпокити, после взрыва, произошедшего в ранние часы среды. Ведется расследование причины взрыва... На данный момент не сообщается о погибших, но подтверждаем, что на борту судна находилось 10 человек до инцидента", - говорится в заявлении компании, которое цитирует Daily Trust.

Причина взрыва устанавливается, ведется расследование.

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Версия на английском языке Explosion rocks offshore facility of Nigerian oil company

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