У берегов Нигерии произошел взрыв на нефтедобывающем судне

Пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне Trinity Spirit у берегов Нигерии.

Пожар и взрыв произошли на нефтедобывающем судне Trinity Spirit у берегов Нигерии.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление компании.

Согласно данным, судно принадлежит нигерийской компании Shebah E&P.

Взрыв произошел утром в четверг, после чего пожар охватил нефтедобывающий объект у терминала Укпокити.

"Сообщаем о печальном инциденте - пожаре, охватившем наш нефтедобывающий объект в море Trinity Spirit, расположенный у терминала Укпокити, после взрыва, произошедшего в ранние часы среды. Ведется расследование причины взрыва... На данный момент не сообщается о погибших, но подтверждаем, что на борту судна находилось 10 человек до инцидента", - говорится в заявлении компании, которое цитирует Daily Trust.

Причина взрыва устанавливается, ведется расследование.