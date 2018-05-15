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    У берегов Йемена в судно с грузом пшеницы из России попала ракета

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ Ракета попала в судно, перевозившее груз пшеницы из России в Йемен, никто не пострадал.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

    Судно принадлежит базирующейся в Стамбуле компании Ince Shipping Group. На его борту было около 50 тыс. тонн пшеницы, погруженной в Новороссийске, ее покупатель - компания Fahem Group. 10 мая, когда судно находилось в 113 км от берегов Йемна, по нему была выпущена ракета, кем именно, неизвестно.

    Ракета попала в трюм, где взорвалась. Никто из команды не пострадал. Груз не был поврежден, однако судну необходим ремонт.

    По данным агентства, после произошедшего судно было отправлено в саудовский порт Джизан и в настоящее время находится недалеко от него. Когда будет доставлен груз, пока неизвестно.

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