У берегов Испании за два дня спасли почти 500 мигрантов

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Почти пятьсот мигрантов были спасены у южных берегов Испании за минувшие выходные.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, только за субботу Служба спасения на море обнаружила в море 12 лодок с 240 мигрантами на борту, еще 100 человек нашли в море патрульные катера Гражданской Гвардии.

С 00.00 до 18.00 воскресенья спасатели обнаружили еще шесть лодок в районе Гибралтарского пролива.

Миграционный поток в Испанию в последнее время значительно увеличился. С 1 января по 11 июля, по данным Международной организации по миграции, до берегов Испании через Средиземное море добрались 16 902 мигранта — почти столько же, сколько до Италии (16 984 человек). За аналогичный период прошлого года — 6,5 тысячи человек.

Всего с начала года миграционный поток в Европу (Италия, Мальта, Греция, Испания) составил 48 629 человек. 1422 человека погибли.