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    Тысячи человек в Гватемале требуют отставки президента

    Протест организован правозащитниками и профсоюзами и поддержан священниками и бизнесменами

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Тысячи манифестантов на улицах Гватемалы прошли маршем с требованием отставки президента страны Отто Переса Молины, которого участники акции обвиняли в коррупции.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, протест в столице Гватемалы был организован правозащитниками и профсоюзами и поддержан священниками и бизнесменами.

    В начале мая вице-президент Роксана Бальдетти ушла в отставку, после того как ее секретарь уличил ее в отмывании денег.

    Бальдетти на данный момент не предъявили обвинений. Она отвергает все подозрения.

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