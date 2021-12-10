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Тяжелейшее ДТП в Мексике, погибли около 50-и человек

Тяжелейшее ДТП в Мексике, погибли около 50-и человек По меньшей мере 49 человек погибли, еще 58 пострадали в результате ДТП, которое произошло в четверг в штате Чьяпас.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 04:12
Тяжелейшее ДТП в Мексике, погибли около 50-и человек

По меньшей мере 49 человек погибли, еще 58 пострадали в результате ДТП, которое произошло в четверг в штате Чьяпас.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Noticias MVS.

По ее данным, грузовик с прицепом, перевозивший несколько десятков мигрантов, врезался в подпорную стену и перевернулся, некоторые люди выпали из прицепа.

Спасательные службы сообщают, что большинство пассажиров транспортного средства - выходцы Гватемалы.

"Я поручил оказать своевременную помощь и поддержку пострадавшим", - сообщил на своей странице губернатор Чьяпаса. Он также выразил свои соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП.

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