Twitter решил не блокировать аккаунт Трампа

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Социальная сеть Twitter сообщила, что не будет блокировать учетные записи "мировых лидеров", чтобы сохранить доступ к информации. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости ,такое заявление администрация сети выпустила после призывов пользователей сервиса заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа, угрожавшего КНДР ядерным оружием.

"Блокировка мирового лидера из Twitter или удаление их спорных сообщений скроют от людей важную информацию, которую должны видеть и о которой дискутировать", — говорится в заявлении, опубликованном в блоге компании.

По мнению сервиса, подобный шаг не заставит "замолчать" лидеров, но затруднит обсуждение их поступков и слов.