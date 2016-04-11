ТВ: Боевики ИГ захватили 11 деревень в провинции Алеппо

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" захватили 11 поселений на севере провинции Алеппо рядом с турецкой границей.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник телеканал Аль-Маядин.

По данным телеканала, населенные пункты контролировались вооруженными отрядами Сирийской свободной армии (ССА).

На юге провинции Алеппо сирийская армия отбила атаку террористов на поселение Аль-Иис, расположенное рядом с правительственной трассой Дамаск-Алеппо.