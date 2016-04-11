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    ТВ: Боевики ИГ захватили 11 деревень в провинции Алеппо

    Населенные пункты контролировались вооруженными отрядами Сирийской свободной армии

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" захватили 11 поселений на севере провинции Алеппо рядом с турецкой границей.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник телеканал Аль-Маядин.

    По данным телеканала, населенные пункты контролировались вооруженными отрядами Сирийской свободной армии (ССА).

    На юге провинции Алеппо сирийская армия отбила атаку террористов на поселение Аль-Иис, расположенное рядом с правительственной трассой Дамаск-Алеппо.

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