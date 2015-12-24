 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ТВ: Боевики ИГ в Ираке казнили 50 своих сподвижников

    Террористы были казнены за отказ надевать пояса смертников

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" казнили 50 своих сподвижников из числа жителей города Эр-Рамади в центральной части Ирака за отказ надевать пояса смертников.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает иракский телеканал Al Sumaria.

    "Боевики ИГ казнили сегодня 50 жителей Эр-Рамади, примкнувших к группировке, после их отказа надевать на себя пояса смертников", - заявил телеканалу представитель шиитских добровольческих военизированных формирований "Аль-Хашд Аш-Шааби" майор Умр Хамис.

    Хамис добавил, что "боевики убили их после отказа надевать пояса, чтобы избежать их поимки силами безопасности и с целью сокрытия всех преступлений, которые они совершили в Эр-Рамади".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi