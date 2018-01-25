Туши 300 акул обнаружены на шоссе в Мексике - ФОТО

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Три сотни мертвых акул были найдены на шоссе в мексиканском штате Мичoакан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная прокуратура по защите окружающей среды.

По предварительным данным, акул добывали браконьерским способом. На грузовик, перевозивший их в Мехико, было совершено нападение, в результате которого двери кузова открылись и рыбы выпали на проезжую часть.

Отмечается, что найденные акулы не относятся ни к одному из трех особо охраняемых в Мексике видов.