​Turkish Airlines решила ограничить полеты над Шарм-эль-Шейхом

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Turkish Airlines решила ограничить полеты в египетский Шарм-эль-Шейх светлым временем суток, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с последними событиями Turkish Airlines направляет команду специалистов по безопасности в Шарм-эль-Шейх для оценки текущих процедур в аэропорту. После получения их отчета Turkish Airlines примет необходимые решения и действия относительно программы полетов. На время изучения ситуации рейсы между Стамбулом и Шарм-эль-Шейхом будут осуществляться только в светлое время суток", - заявили в компании.