Туристический автобус попал в ДТП - четверо погибших

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре гражданина Южной Кореи погибли в ДТП с туристическим автобусом в центральной части Непала, еще 16 человек получили ранения.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, авария произошла в округе Дхадинг в центре страны. Микроавтобус направлялся из города Покхара в непальскую столицу Катманду, когда выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, двигавшимся в противоположном направлении.

"Три туриста из Южной Кореи и водитель микроавтобуса погибли на месте. Два других гражданина Южной Кореи были ранены и доставлены в Катманду, но один из них скончался в больнице", - приводит агентство Франс Пресс слова представителя полиции Пракаш Малла.

Гражданин Южной Кореи, получивший ранения в аварии, был доставлен вместе с пятью другими пострадавшими в госпиталь в Катманду. Десять человек были доставлены в ближайшую к месту ДТП больницу.