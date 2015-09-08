Турецкие власти опровергли гибель трех полицейских в Джизре

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Администрация провинции Ширнак на юго-востоке Турции опровергла сообщения СМИ о гибели трех полицейских в результате подрыва бронемашины боевиками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Report со ссылкой на агентство DHA.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что трое полицейских были убиты в результате атаки боевиков РПК в уезде Джизре провинции Ширнак.

"Информация о трех погибших полицейских безосновательна и не соответствует действительности", - цитирует агентство заявление администрации провинции.

Как сообщило агентство Рейтер со ссылкой на военные источники, в результате обстрела из гранатометов ранения получили четверо полицейских.