Турецкая полиция усилила охрану Генконсульства России в Стамбуле

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Стамбула предприняла дополнительные меры для охраны здания Генконсульства России в центре города, сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet.

Около здания российской дипмиссии на улице Истикляль дежурят усиленные наряды полиции и стоят несколько полицейских автобусов.

Ранее о проведении акций протеста перед зданиями российских дипмиссий в Анкаре и Стамбуле в четверг сообщили ряд организаций крымских татар. В связи с этим Генконсульство Франции в Стамбуле в письменном заявлении призвало граждан своей страны избегать в четверг посещения района, где расположено Генконсульство России.