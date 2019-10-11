​Турцию всколыхнуло 3 землетрясения подряд

В Мраморном море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0.

Как передает Report, в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщили, что подземные толчки были зафиксированы в 19:52 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Его эпицентр находился в 3,71 километра от провинции Ялова. Землетрясение ощущалось в Стамбуле.

Примерно через 10 минут были зафиксированы еще два повторных толчка магнитудой 3,2 и 3,0. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.