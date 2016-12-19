Турция приняла 2,7 млн сирийских беженцев

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Турция предоставила убежище 2,7 миллиона сирийцев, что составляет более половины граждан этой страны, вынужденных покинуть свои дома из-за внутреннего конфликта.

Как передает Report, об этом говорится в послании министра Турции по делам ЕС и главного переговорщика Омера Челика в связи со Всемирным днем беженцев.

Помимо миллионов сирийцев, свои страны из-за конфликтов за последние годы были вынуждены покинуть миллионы иракцев, йеменцев и ливийцев, говорится в послании.

«Это самое крупное вынужденное перемещение населения со времен Второй мировой войны», - отмечается в документе.

Турецкий народ продемонстрировал беспрецедентное гостеприимство по отношению к беженцам, говорится в послании.

«Турция делает и продолжит делать все возможное, чтобы снизить влияние миграционного кризиса. Тем не менее, груз ответственности за беженцев несет на себе всего несколько стран, главным образом Турция. Страны мира и международные организации должны действовать сообща в этом отношении», - говорится в документе.