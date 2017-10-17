Турция освободила жену и дочь сотрудника генконсульства США в Стамбуле

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Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Жена и дочь сотрудника генерального консульства США в Стамбуле были освобождены после задержания по подозрению в связях с Фетхуллахом Гюленом.

Как передает Report, об этом сoобщает Anadolu.

Отмечается, что родственников сотрудника американского дипломатического представительства освободили под подписку о невыезде.

Посольство США в Анкаре выразило обеспокоенность происходящим и назвало выдвинутые в отношении сотрудника генконсульства обвинения необоснованными и подрывающими отношения между странами.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил главе МИД Турции обеспокоенность задержанием американцев.