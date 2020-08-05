Турция готова оказать помощь Ливану

Президент Турции Тайип Эрдоган провел во вторник телефонные переговоры с ливанским коллегой Мишелем Ауном.

Президент Турции Тайип Эрдоган провел во вторник телефонные переговоры с ливанским коллегой Мишелем Ауном.

Как передает Report, об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.

"Президент Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Ливана Мишелем Ауном выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте, пожелав скорейшего выздоровления раненым. Наш господин президент отметил, что Турция всегда поддерживает Ливан и готова оказать необходимую гуманитарную помощь, особенно в области здравоохранения", - отметили в администрации Эрдогана.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Обрушились фасады нескольких зданий, расположенных поблизости от порта, повреждены жилые дома и офисы. По последним данным, в результате взрыва погибли 73 человек, 3,8 тыс. пострадали.