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    Тропический шторм "Ава" унес жизнь 51 человека на Мадагаскаре

    22 человека пропали без вести

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/Согласно опубликованному государственным офисом по контролю рисков и бедствий Мадагаскара сообщению, за время тропического шторма "Ава" на Мадагаскаре в общей сложности 51 человек погиб, еще 22 пропали без вести. Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа.

    Согласно статистике, после произошедшего 5 января выхода шторма на сушу и по сегодняшний день экстренной эвакуации из-за шторма на Мадагаскаре подверглись свыше 54 тыс человек, численность охваченного бедствием населения превышает 160 тыс человек.

    Для противодействия шторму соответствующие ведомства Мадагаскара приняли различные меры, на всех территориях, через которые проходил шторм, правительством объявлено "красное" предупреждение максимального уровня. 

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