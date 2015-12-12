​Трое египетских полицейских погибли в результате теракта на севере страны

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Трое египетских полицейских погибли в результате теракта на севере Синайского полуострова, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Боевики подорвали самодельную бомбу на пути бронемашины Управления центральной безопасности в городе Рафах на границе с сектором Газа. В числе убитых стражей порядка - офицер и двое срочников.

Действующее на Северном Синае экстремистское подполье резко активизировалось после низложения летом 2013 года военными "Братьев-мусульман", и, несмотря на масштабные армейские операции и полицейские рейды, ликвидировать боевиков пока не получается. Практически ежедневно на севере полуострова совершаются теракты и атаки на расположения силовых структур, а также сотрудничающих с ними местных жителей.