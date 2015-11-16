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    13 боевиков уничтожено в Афганистане в результате атаки беспилотника

    Боевики радикального движения Талибан ликвидированы на востоке Афганистана

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Тринадцать боевиков радикального движения "Талибан", включая "теневого губернатора", были ликвидированы в результате удара беспилотника в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По словам главы местной полиции Хазрата Омара Машрикиваля, инцидент произошел в районе Хогыани (Khogyani).

    На территории Афганистана действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.

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