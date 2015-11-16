13 боевиков уничтожено в Афганистане в результате атаки беспилотника

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Тринадцать боевиков радикального движения "Талибан", включая "теневого губернатора", были ликвидированы в результате удара беспилотника в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По словам главы местной полиции Хазрата Омара Машрикиваля, инцидент произошел в районе Хогыани (Khogyani).

На территории Афганистана действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.