Три человека пострадали при стрельбе в Манхэттене

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Три человека пострадали в результате стрельбы в Манхэттене в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция Нью-Йорка.

Инцидент произошел в 16.40 по местному времени (01.40 по Баку). В результате стрельбы пострадали два человека. Третий мужчина, предположительно, был ранен непреднамеренно.

Пострадавшие были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное.

На данный момент полиция не произвела задержаний, разыскиваются двое подозреваемых.