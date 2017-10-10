Три человека погибли в результате падения самолета на дом в Бразилии

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Небольшой самолет упал на жилой дом в муниципалитете Сан-Жозе-ду-Риу-Прету (штат Сан-Паулу) в Бразилии. Жертвами авиакатастрофы стали три человека, находившиеся на борту.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщает Twitter пожарной службы штата.

По данным пожарных, ни один человек, находившийся в момент падения в самом здании, не пострадал.

«Всего три смертельных жертвы», — говорится в сообщении. Причины падения самолета выясняются.