 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Три человека погибли в результате падения самолета на дом в Бразилии

    Ни один человек, находившийся в момент падения в самом здании, не пострадал

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Небольшой самолет упал на жилой дом в муниципалитете Сан-Жозе-ду-Риу-Прету (штат Сан-Паулу) в Бразилии. Жертвами авиакатастрофы стали три человека, находившиеся на борту.

    Как передает Report, об этом в понедельник сообщает Twitter пожарной службы штата.

    По данным пожарных, ни один человек, находившийся в момент падения в самом здании, не пострадал.

    «Всего три смертельных жертвы», — говорится в сообщении. Причины падения самолета выясняются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi