Три человека погибли в охваченном беспорядками венесуэльском городе

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Грабежи и беспорядки охватили во вторник венесуэльский город Тукупита в штате Дельта-Амакуро после попытки национальной боливарианской гвардии разогнать торговцев, перепродающих товары на муниципальном рынке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Nacional.

Столкновения между людьми, ведущими незаконную торговлю, и гвардией привели к гибели как минимум трех человек, в том числе одного гвардейца. Сообщается также о гибели 11-летнего ребенка.

К беспорядкам привела попытка гвардейцев конфисковать товары у спекулянтов. После этого волна грабежей прокатилась по городу.