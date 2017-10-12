Трамп заявил о своей ненависти к Белому дому

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп однажды заявил начальнику своей службы безопасности, что ненавидит “практически всех” в Белом доме.

Как передает Report, об этом пишет Vanity Fair со ссылкой на источники.

При этом официально Белый дом не подтверждает такие заявление.

“Я ненавижу всех в Белом доме. Есть несколько исключений, но я ненавижу их”, - заявил американский президент в порыве гнева.

Издание также рассказало о напряженной обстановке в американской администрации. В частности, по данным Vanity Fair, глава аппарата Белого дома Джон Келли и глава Пентагона Джеймс Мэттис уже обсуждали, что будут делать, если Трамп решить нанести ядерный удар.

Кроме того, Келли в целом слабо удается контролировать действия и твиты президента, добавляет СМИ.