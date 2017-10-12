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    Трамп заявил о своей ненависти к Белому дому

    “Я ненавижу всех в Белом доме”, - заявил американский президент

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп однажды заявил начальнику своей службы безопасности, что ненавидит “практически всех” в Белом доме.

    Как передает Report, об этом пишет Vanity Fair со ссылкой на источники.

    При этом официально Белый дом не подтверждает такие заявление.

    “Я ненавижу всех в Белом доме. Есть несколько исключений, но я ненавижу их”, - заявил американский президент в порыве гнева.

    Издание также рассказало о напряженной обстановке в американской администрации. В частности, по данным Vanity Fair, глава аппарата Белого дома Джон Келли и глава Пентагона Джеймс Мэттис уже обсуждали, что будут делать, если Трамп решить нанести ядерный удар.

    Кроме того, Келли в целом слабо удается контролировать действия и твиты президента, добавляет СМИ.

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