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    Трамп заявил, что в течение 24-48 часов примет решение о возможном ударе по Сирии

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет решение, применить ли военную силу против властей Сирии в связи с сообщениями о применении химоружия в городе Дума, "в течение 24-48 часов", передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Это варварское, ужасное нападение. Этого не должно было случиться", - сказал он, выступая на заседании своего кабинета. 

    "Если это Россия, если это Сирия, если это Иран, если это они все вместе [сделали], мы выясним", - добавил он.

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