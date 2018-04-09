Трамп заявил, что в течение 24-48 часов примет решение о возможном ударе по Сирии

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что примет решение, применить ли военную силу против властей Сирии в связи с сообщениями о применении химоружия в городе Дума, "в течение 24-48 часов", передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Это варварское, ужасное нападение. Этого не должно было случиться", - сказал он, выступая на заседании своего кабинета.

"Если это Россия, если это Сирия, если это Иран, если это они все вместе [сделали], мы выясним", - добавил он.