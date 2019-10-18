​Трамп заявил, что ИГ находится под полным контролем

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация вокруг "Исламского государства" находится под полным контролем.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, "ИГ находится под полным контролем", - сказал он. Трамп также отметил достижение сделки с Турцией. В этой связи он поблагодарил за сотрудничество президента Турции и лидеров курдов.

Ранее газета New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что военные США не смогли вывезти около 50 "особо важных" боевиков ИГ из тюрем, которыми управляют сирийские курды.