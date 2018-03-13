Трамп: Я самостоятельно принял решение о встрече с лидером КНДР

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп консультировался со многими людьми по поводу возможности встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, однако решение на этот счет принял самостоятельно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал сам американский лидер журналистам перед Белым домом.

"Я принял это решение самостоятельно. Госсекретаря Рекса Тиллерсона на тот момент не было в стране. Я принял решение по Северной Корее, консультируясь с множеством людей, но принял его самостоятельно", - заявил Д.Трамп.

Напомним, что ранее начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Чон Ый Ён в ходе визита в США сообщил о согласии Трампа провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном до мая. Тогда же Белый дом уточнил, что "место и дата будут определены позднее".