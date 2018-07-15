Трамп высказался в пользу налаживания отношений США и Великобритании с РФ и Китаем

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп высказался в пользу налаживания Вашингтоном и Лондоном отношений с Москвой и Пекином.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью журналисту телекомпании Ай-ти-ви Пирсу Моргану, выдержки из которого опубликовала в своей электронной версии воскресная газета "Мейл он санди".

"Для США, да и, откровенно говоря, для Великобритании и для других мест, поладить с Россией и Китаем и другими местами (странами)... это хорошее, а не плохое дело. Это действительно хорошее дело", - сказал Трамп.