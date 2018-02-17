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    Трамп встретился с пострадавшими от стрельбы в школе во Флориде

    Он заявил, что доктора проделали невероятную работу, с чем он их и поздравил

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп встретился в госпитале с пострадавшими от стрельбы в школе города Паркленд, штата Флорида.

    Стрельба произошла в школе в городке Паркленд в 60 километрах к северу от Майами в минувшую среду, жертвами стрельбы стали 17 человек. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Шериф округа сообщил, что стрелявший использовал штурмовую винтовку AR-15 с большим боезапасом.

    Трамп заявил, что доктора проделали "невероятную работу", с чем он их и поздравил.

    "Грустно, что подобное происходит", — сообщил Трамп, чьи слова приводят журналисты пула Белого дома.

    Он отметил, что был впечатлен быстрой реакцией на инцидент служб оперативного реагирования. "Это невероятно", — сказал Трамп.

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