Трамп встретился с Макроном в Нью-Йорке

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Лидер уже успел встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом написал Трамп в "Твиттере", приложив к посту фото с Макроном.

"Для меня большая честь приветствовать президента Франции в Соединённых Штатах, здесь, в Нью-Йорке, сегодня вечером! — написал он.

По данным Associated Press, лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, в том числе торговлю, оборону и противодействие терроризму. Трамп вспомнил два совместных ужина с четой Макрон в Белом доме и на Эйфелевой башне в Париже. Как ожидается, президент США вновь посетит Францию в ноябре.

Также во время беседы Макрон выразил соболезнования из-за урагана "Флоренс".