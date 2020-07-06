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Трамп: Уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%

Трамп: Уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40% Уровень смертности от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 упал в США на 39%.
Другие страны
6 июля 2020 г. 23:59
Трамп: Уровень смертности от коронавируса в США упал почти на 40%

Уровень смертности от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 упал в США на 39 процента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

"Смертность от китайского вируса (так Трамп называет новый коронавирус - ред.) снизилась на 39 процента, в то время как наша замечательная программа тестирования продолжает значительно лидировать в мире! Почему лживые СМИ не сообщают о том, что количество смертей значительно снизилось? Это только потому, что они действительно лживые СМИ!" - написал президент.

По его данным, смертность от заболевания в США "почти на самом низком уровне в мире". "Кроме того, число смертей в США значительно снизилось, стало в десять раз меньше по сравнению с пиком пандемии", - добавил глава государства.

 

 

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