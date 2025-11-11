Трамп: США рискуют вернуть более $2 трлн пошлин торговым партнерам
- 11 ноября, 2025
- 00:39
Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может быть вынужден вернуть торговым партнерам более $2 трлн, если введенные его администрацией пошлины будут признаны незаконными Верховным судом.
Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, речь идет о гигантских объемах средств, полученных в виде пошлин и сопутствующих инвестиций.
"Фактическая сумма, которую мы должны были бы выплатить в виде доходов от тарифов и инвестиций, превысила бы $2 трлн, и это само по себе было бы катастрофой национальной безопасности", - заявил он.
Трамп добавил, что его оппоненты в Верховном суде "занижают цифры, чтобы создать иллюзию простого выхода из ситуации".
