    Трамп: США рискуют вернуть более $2 трлн пошлин торговым партнерам

    Другие страны
    • 11 ноября, 2025
    • 00:39
    Президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон может быть вынужден вернуть торговым партнерам более $2 трлн, если введенные его администрацией пошлины будут признаны незаконными Верховным судом.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

    По словам американского лидера, речь идет о гигантских объемах средств, полученных в виде пошлин и сопутствующих инвестиций.

    "Фактическая сумма, которую мы должны были бы выплатить в виде доходов от тарифов и инвестиций, превысила бы $2 трлн, и это само по себе было бы катастрофой национальной безопасности", - заявил он.

    Трамп добавил, что его оппоненты в Верховном суде "занижают цифры, чтобы создать иллюзию простого выхода из ситуации".

