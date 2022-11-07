Трамп пытается разузнать у республиканцев об их планах по импичменту Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп интересуется вопросом вынесения импичмента главе государства Джо Байдену и активно спрашивает членов Республиканской партии, которые могут получить большинство в Конгрессе по итогам выборов, "сколько раз" они готовы пров

Бывший президент США Дональд Трамп интересуется вопросом вынесения импичмента главе государства Джо Байдену и активно спрашивает членов Республиканской партии, которые могут получить большинство в Конгрессе по итогам выборов, "сколько раз" они готовы проводить процедуру импичмента.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье журнал Rolling Stone со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп в разговорах с однопартийцами пытается узнать подробности об их планах по импичменту Байдена и высокопоставленных чиновников его администрации. Трампа особенно интересовало, сколько будет длиться процесс расследования для вынесения импичмента и насколько эту идею поддерживают в Республиканской партии.

"(Бывший - прим. ТАСС) президент определенно говорил, что Байден заслуживает этого, но он также спрашивал, будет ли это вообще "работать" и хорошо ли импичмент скажется на рейтингах (Байдена - прим. ТАСС)", - сказал изданию один из источников, вспоминая разговор с бывшим президентом США.

Как указали источники журнала, потенциальный спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти в частном порядке говорил, что начало настоящего процесса импичмента в отношении Байдена будет неверным политическим ходом для партии. По словам собеседников издания, Маккарти полагает, что процедура повысит рейтинг действующего президента.