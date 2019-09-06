Трамп провёл телефонные переговоры с Макроном.
Американский лидер Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщили в Белом доме.
Стороны "отметили необходимость с успехом завершить переговоры по цифровому налогу".
"Лидеры согласились с необходимостью сдерживания действий Ирана, угрожающих свободе навигации и торговли в Персидском заливе".
Отмечается, что Трамп "подтвердил, что снятия санкций в отношении Ирана в данное время не произойдёт".
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