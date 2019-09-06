 Наверх

Трамп провёл телефонные переговоры с Макроном

​Трамп провёл телефонные переговоры с Макроном

Трамп провёл телефонные переговоры с Макроном.

Американский лидер Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщили в Белом доме.

Стороны "отметили необходимость с успехом завершить переговоры по цифровому налогу".

"Лидеры согласились с необходимостью сдерживания действий Ирана, угрожающих свободе навигации и торговли в Персидском заливе".

Отмечается, что Трамп "подтвердил, что снятия санкций в отношении Ирана в данное время не произойдёт". 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!