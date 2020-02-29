Трамп прокомментировал подписание соглашения с "Талибаном"

Президент США Дональд Трамп после подписания соглашения с афганским движением "Талибан" заявил, что США работают над тем, чтобы, наконец, прекратить самую длительную войну США и вернуть солдат домой, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы работаем над тем, чтобы, наконец, положить конец самой длительной войне Америки и вернуть наши войска домой", - говорится в распространенном заявлении Трампа.

США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога. Стороны договорились, что США сократят численность войск в Афганистане с 12 тысяч до 8,6 тысячи человек в течение 135 дней, а после этого продолжат вывод всех американских сил и сил НАТО в течение 14 месяцев, если "Талибан" воздержится от насилия.